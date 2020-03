Energia: Cremlino non esclude accordo con Riad sui tagli alla produzione di petrolio

- Le autorità della Federazione Russa non escludono la possibilità che venga trovato un accordo con l’Arabia Saudita in merito ai tagli alla produzione petrolifera. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “La possibilità non è assolutamente da escludere, come già detto in precedenza dal ministro dell’Energia Aleksander Novak”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che “ci aspettiamo che la volatilità del mercato petrolifero rimanga elevata abbastanza a lungo”. “In ogni caso, siamo pronti ad una pluralità di scenari, e l’economia nazionale è perfettamente in grado di superare la crisi”, ha spiegato Peskov.(Rum)