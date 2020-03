Albania: tasso d'inflazione in calo di 0,3 punti, a febbraio si attesta al 1,2 per cento (2)

- Rispetto al mese di febbraio 2019, il maggior incremento dei prezzi si è verificato nel gruppo "Divertimento e cultura" con +2,4 per cento, seguito dal gruppo "Alimentari e bevande non alcooliche" con +1,9 per cento. Al suo interno, il prezzo degli ortaggi ha registrato un calo dello 3,5 per cento, mentre quello della frutta un rincaro del 19,3 per cento. Al terzo posto per il rincaro dei prezzi, il gruppo "Affitto, acqua, combustibili ed energia" con 1,4 per cento, seguito dal gruppo "Trasporti" con 1,2 per cento, "Mobili, elettrodomestici e manutenzione delle abitazioni" e "Alberghi, bar e ristoranti", con +0,8 per cento, ciascuno, mentre "Bevande alcooliche e tabacco", con 0,7 per cento. In calo invece di -0,7 per cento i prezzi del gruppo "Sanità e "Abbigliamento e calzature", seguiti dal calo di 0,3 per cento dei prezzi del gruppo "Comunicazione". (segue) (Alt)