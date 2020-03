Albania: tasso d'inflazione in calo di 0,3 punti, a febbraio si attesta al 1,2 per cento (3)

- Durante il 2019, l'inflazione è stata abbastanza stabile. Il suo tasso medio nel quarto trimestre si è attestato all'1,3 per cento, in calo di 0,1 punto percentuale rispetto al terzo e secondo trimestre, mentre nei primi tre mesi dell'anno la media dell'inflazione e' stata di 1,6 per cento. Commentando l'andamento dell'inflazione nell'ultimo periodo dello scorso anno, la Banca centrale ha spiegato che il suo calo "ha riflettuto un rallentamento del rincaro dei prezzi degli alimentari, un fenomeno particolarmente presente nel mese di dicembre". Da punto di vista macroeconomico, il tasso al di sotto dell'obiettivo del 3 per cento della Banca centrale "riflette l'incremento ancora insufficiente dei salari e dei costi della produzione locale, la bassa inflazione registrata nei principali partners commerciale dell'Albania e gli effetti retroattivi del veloce rafforzamento della moneta locale durante il 2018", ha osservato la Banca. (Alt)