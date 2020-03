Tunisia: coronavirus, indicatori sulla diffusione "ancora bassi"

- Gli indicatori sulla diffusione del nuovo coronavirus in Tunisia sono ancora bassi, nonostante l’annuncio di tre nuovi casi di contagio nella giornata di ieri. Lo ha assicurato stamane Chokri Hamouda, direttore generale dell’Assistenza sanitaria del ministero della Salute, in una dichiarazione all’agenzia di stampa nazionale “Tap”. Secondo il dirigente, “la situazione è sotto controllo e non è preoccupante”. “Le squadre mediche del ministero proseguono le indagini sul terreno per rintracciare tutti i casi sospetti e porli in isolamento”, ha spiegato. Per Hamouda “la risposta al virus richiede la mobilitazione di tutti i ministeri perché vengano adottate tutte le misure sanitarie e igieniche necessarie, anche attraverso la disinfezione di tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati”. Si tratta anche di “realizzare spazi di contenimento e rafforzare il quadro legislativo per far rispettare le disposizioni in materia di trattamento e prevenzione”. Inoltre, ha sottolineato il dirigente del ministero della Salute, “negli istituti scolastici e universitari, nei luoghi di culto e nei centri culturali i cittadini sono chiamati a rispettare le condizioni igieniche e a lavarsi le mani regolarmente”. (segue) (Tut)