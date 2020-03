Tunisia: coronavirus, indicatori sulla diffusione "ancora bassi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera il Consiglio di sicurezza nazionale ha deciso di sospendere tutti i collegamenti aerei e marittimi tra la Tunisia e l’Italia, con l’eccezione di tre voli a settimana da Roma. Il ministro della Salute Abdellatif Mekki ha anche deciso di limitare a una sola traversata settimanale da e per Marsiglia i collegamenti marittimi con la Francia. Tali provvedimenti resteranno in vigore almeno fino al prossimo 4 aprile, con eventuali modifiche dipendenti dall’evoluzione della situazione. Per quanto riguarda l’istruzione, Mekki ha annunciato l’anticipo a giovedì 12 marzo delle vacanze scolastiche, pur spiegando che non è richiesta la sospensione delle lezioni. Il ministro ha quindi invitato i cittadini a rispettare le disposizioni in materia di confinamento sanitario al fine di preservare la salute della popolazione, sottolineando che i trasgressori saranno perseguiti. (Tut)