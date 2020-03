Carceri: Mirabelli (Pd), no a chiusura celle, ok task force e bene proposta garante nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia al Senato, è intervenuto oggi a Radio Popolare sulle rivolte dei detenuti. "Nelle carceri lombarde c'è una situazione di tensione che ieri a San Vittore ha prodotto una rivolta che si è diffusa man mano in quasi tutti i reparti. La situazione al carcere di Opera, invece, mi sembra più tranquilla. In generale, la situazione dovrebbe essere rientrata in quasi tutte le carceri italiane, a parte alcune situazioni più delicate. In questo momento, in carcere, avendo assunto quasi ovunque misure drastiche di isolamento non ci sono notizie di infezioni da coronavirus", ha spiegato Mirabelli. "La rivolta - ha aggiunto l'esponente dem - va condannata ma trova terreno feritile in una situazione alimentata anche dal fatto che siamo di fronte ad una sovrappopolazione carceraria in Italia che è tornata ad essere eccessivamente esagerata, come indicano i dati: 140 per cento di detenuti in più di quelli che potrebbero essere ospitati. Va affrontato il tema della messa in sicurezza della salute dei detenuti, degli operatori e, soprattutto, degli agenti di custodia che stanno nel carcere". "Il ministro Bonafede - ha aggiunto Mirabelli - ha fatto ciò che gli abbiamo chiesto, cioè di costruire una task force per studiare in tempi brevissimi le soluzioni e le risposte che in questa emergenza si possono dare subito". (segue) (com)