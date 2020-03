Carceri: Mirabelli (Pd), no a chiusura celle, ok task force e bene proposta garante nazionale (2)

- "Tra le proposte che noi continueremo a sostenere ce ne sono alcune semplici e subito applicabili che possono in qualche modo decongestionare il carcere. Una di queste proposte l'ha fatta ieri anche il Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma sul Corriere della Sera e riguarda la situazione dei detenuti che lavorano fuori dal carcere e che devono rientrare la sera. Questi detenuti oggi non possono più uscire e, invece, chiediamo che chi aveva la possibilità di lavorare fuori dal carcere venga messo nelle condizioni di uscire per andare al lavoro e resti poi a dormire fuori, utilizzando l'istituto della messa in prova. Questo aiuterebbe. L'altro tema che abbiamo posto è quello di fare in modo che chi ha poche settimane da scontare per concludere la pena e ha avuto comportamenti che non sono certo quelli di chi ieri è stato protagonista della rivolta, possa essere messo ai domiciliari. In questo momento, secondo me sarebbe sbagliato assecondare richieste di impunità o clemenza come l'indulto o l'amnistia", ha osservato il senatore dem. "In questi mesi è stato evidente che il centrodestra ma anche alcuni sindacati dei lavoratori del carcere hanno sostenuto proposte che, di fronte al sovrappopolamento e alle difficoltà, suggeriscono di tornare indietro, a chiudere le celle, superare la sorveglianza dinamica (cioè far passare ai detenuti tutta la giornata in cella). Questo sarebbe sicuramente, dal punto di vista della qualità e anche delle possibilità di recupero, un grave passo indietro", ha concluso Mirabelli. (com)