Coronavirus: Peluso (FdI), governo pensi anche a professionisti e partite iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i provvedimenti adottati per la prevenzione e per far fronte ai danni economici provocati dal coronavirus, il governo si occupi anche dei liberi professionisti e del mondo delle partite iva, che sono alle prese con scadenze previste per il 16 marzo per gli adempimenti delle imprese, quali la tenuta dei libri sociali e i versamenti previdenziali e assistenziali per i dipendenti". Lo ha affermato la dirigente nazionale di FdI con delega alle politiche di sviluppo del Sud, Gabriella Peluso, che ha incontrato alcune organizzazioni rappresentative della categoria. "Sarebbe opportuno sospendere tali adempimenti per sei mesi - ha proseguito Pelus - in modo da andare incontro alle aziende che versano in condizioni di grave difficoltà economica e per consentire ai professionisti di ridurre al minimo i contatti con i loro clienti e, quindi, di proteggere maggiormente anche la loro salute", ha concluso la dirigente FdI.(Ren)