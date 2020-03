Migranti: ministro Difesa della Bulgaria critico su piano greco per campo al confine

- La Bulgaria ritiene "irragionevole" il piano della Grecia per la costruzione di un campo di accoglienza migranti nei pressi del confine tra i due paesi. "L'accoglienza dei migranti illegali da parte greca vicino al nostro confine è un prerequisito per far sorgere tensioni aggiuntive. Questo non rappresenta i rapporti di buon vicinato ed è irragionevole", ha dichiarato il ministro della Difesa bulgaro, Krasimir Karakachanov, scrivendo sul profilo Facebook. La dichiarazione del rappresentante del governo di Sofia avviene dopo che il ministro per le Politiche migratorie greco Notis Mitarachi ha annunciato l'intenzione di Atene di costruire un "centro chiuso" per i migranti nella regione settentrionale di Serres, ovvero nei pressi del confine con la Bulgaria. "L'esercito bulgaro è in standby e vi garantisco che non permetterà una nuova ondata migratoria nel paese", ha dichiarato Karakachanov. (segue) (Bus)