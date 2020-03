Migranti: ministro Difesa della Bulgaria critico su piano greco per campo al confine (2)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dallo stesso ministro della Difesa bulgaro, l'esercito della Bulgaria è pronto ad essere inviato lungo il confine con la Turchia in caso di una nuova ondata di migranti in arrivo. Secondo il ministro, tra le 400 ed i 500 unità delle Forze di terra, delle Forze speciali e della polizia militare possono raggiungere il confine bulgaro-turco in un periodo di tempo tra le quattro e le sei ore. Altre mille militari, ha precisato, possono aggiungersi nelle successive 12 ore; se necessario, ulteriori 2600 persone possono essere mobilizzate dalle autorità bulgare. Secondo quanto spiegato dal ministro, in caso di necessità, i militari bulgari non esiteranno a fare uso della forza per fermare gli ingressi irregolari di migranti utilizzando cannoni d'acqua, gas lacrimogeni e granate assordanti. Karakachanov ha elogiato il lavoro attualmente condotto dalla polizia di frontiera e dal ministero dell'Interno. "Non ci sono tensioni e la Turchia non permette ai migranti di andare al confine con la Bulgaria", ha dichiarato il ministro. (Bus)