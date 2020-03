Brasile: Bolsonaro "governo non interferirà in controllo del prezzo del petrolio"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato oggi, 9 marzo che il governo federale non interferirà nel controllo del prezzo del petrolio nel paese. "Non c'è alcuna possibilità che il governo decida un amento dei Cide per mantenere i prezzi del carburante. Petrobras continuerà a mantenere la sua politica dei prezzi senza interferenze da parte del governo. La tendenza è che i prezzi dei carburanti scendano nelle raffinerie", ha scritto Bolsonaro in una pubblicazione su Twitter. I Contributi di intervento nel dominio economico (Cide) sono accise extra imposte dal governo in base alla necessità di raccolta di ulteriori fondi. (segue) (Brb)