Brasile: Bolsonaro "governo non interferirà in controllo del prezzo del petrolio" (2)

- L'ipotesi che il governo potesse garantirsi entrate extra imponendo nuovi Cide senza che questi aumentassero i prezzi del carburante per i consumatori, erano state avanzate dopo che i prezzi del petrolio, che sperimentavano una tendenza al ribasso a causa della diffusione della nuova epidemia di coronavirus, sono crollati oggi di un ulteriore 30 per cento, chiudendo a 30 dollari al barile, il più grande calo giornaliero dalla guerra del Golfo (1990 e 1991), raggiungendo minimi che non erano stati registrati da febbraio 2016. A seguito del crollo l'indice principale dei titoli della borsa brasiliana, Ibovespa, ha chiuso la sessione di oggi in calo del 12 per cento 85.935 punti base. Tra le azioni che hanno registrato maggiori perdite, trainando in basso l'Ibovespa, quelle della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che hanno perso oltre il 30 per cento del valore (segue) (Brb)