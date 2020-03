Brasile: Bolsonaro "governo non interferirà in controllo del prezzo del petrolio" (3)

- Anche il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha sottolineato che il governo non adotterà misure di emergenza in questo momento, confermando che l'esecutivo sta studiando strumenti che potrebbero essere applicati in caso di brusche variazioni del prezzo di un barile di petrolio, sia verso l'alto che verso il basso. "Stiamo esaminando alcuni strumenti che potrebbero essere applicati in futuro, ma non nel caso particolare di ciò che sta accadendo oggi", ha detto il ministro, a margine del seminario che ha riunito imprenditori di Brasile e Stati Uniti oggi, 9 marzo, a Miami, nell'ambito della visita di stato del presidente Bolsonaro in Florida, negli Stati Uniti. (Brb)