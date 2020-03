Usa: coronavirus, Trump chiederà al Congresso di tagliare tasse sui salari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che chiederà al Congresso Usa di tagliare le tasse sui salari e di dare un aiuto ai lavoratori pagati a ora, che soffrono di più gli effetti economici del coronavirus. Intanto Il presidente Usa ha fatto sapere che domani annuncerà le decisioni prese dalla Casa Bianca per mitigare l’impatto del coronavirus in Usa. I funzionari della Casa Bianca infatti hanno presentato a Trump un elenco di opzioni da scegliere per affrontare l’epidemia. Trump ha anche detto che sta cercando di fornire assistenza al settore aereo, agli hotel e al settore delle crociere, che soffrono tutti perché i cittadini statunitensi stanno annullano rapidamente i loro piani di viaggio.(Nys)