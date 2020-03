Coronavirus: Dpcm, da domani vietata ogni forma di assembramento

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che estende a tutta l'Italia le misure già adottate per la Lombardia e per 14 province di Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per contenere i casi di contagio da Covid-19. A partire da domani, martedì 10 marzo, e fino al 3 aprile "sull'intero territorio nazionale - si legge nel decreto - è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per tutti i cittadini italiani è in vigore perciò la limitazione degli spostamenti. Sono consentiti, oltre a quelli legati a motivi di salute, solo gli spostamenti per lavoro e quelli per andare a fare la spesa. (segue) (Rin)