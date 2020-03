Coronavirus: Dpcm, da domani vietata ogni forma di assembramento (2)

- Tra le principali modifiche rispetto al Dpcm precedente, ci sono le norme sulle gare sportive. "Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati - spiega il decreto -. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali", prosegue il documento. (segue) (Rin)