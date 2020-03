Coronavirus: Corea del Sud, nuovi contagi ai minimi da due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 131 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus oggi, 10 marzo, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 7.513, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Il numero dei nuovi casi giornalieri confermati dalle autorità sudcoreane è calato ai minimi da due settimane, ma nuovi focolai continuano ad emergere sul territorio nazionale, incluse le aree più popolate dle paese: Seul e la provincia di Gyonggi. Decine di nuovi casi sono stati confermati nella provincia di Gyeongsan Settentrionale, Chungcheong Meridionale, Chungcheong Settentrionale Gyeongsand Meridionale e Busan. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 51 persone. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha annunciato nuove regole per accelerare il ricovero delle persone affette dalla Covid-19 che si trovano in isolamento nelle loro abitazioni. (segue) (Git)