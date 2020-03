Hong Kong: Polizia annuncia esercitazione antiterroristica su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha annunciato ieri che condurrà un'esercitazione antiterroristica su larga scala con diversi dipartimenti del governo della Regione amministrativa speciale, per migliorare la capacità di risposta al terrorismo locale. Yuen Yuk-kin, assistente del commissario di polizia, ha dichiarato a una conferenza stampa: "Non risparmieremo alcuno sforzo per reprimere i casi che implicano l'uso di esplosivi o munizioni. La polizia continuerà a esaminare la minaccia e il rischio di attacchi terroristici a Hong Kong". L'esercitazione antiterrorismo verrà condotta per garantire che le forze di polizia siano in grado di affrontare qualsiasi situazione, in modo da mantenere la sicurezza e la stabilità di Hong Kong, ha osservato. Li Kwai-wah, sovrintendente dell'Ufficio per il crimine organizzato e la Triade delle forze di polizia, ha affermato che negli ultimi nove mesi la violenza commessa dai manifestanti si è intensificata e che essi hanno persino cercato di usare bombe fatte in casa per minacciare il governo e la popolazione. Li ha detto che la polizia ha condannato questi atti violenti come inaccettabili in qualsiasi società civile, aggiungendo che la polizia intensificherà la presenza delle forze dell'ordine per prevenire questi incidenti. (segue) (Cip)