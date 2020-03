Hong Kong: Polizia annuncia esercitazione antiterroristica su larga scala (2)

- La polizia di Hong Kong ha annunciato di aver arrestato 17 persone sospettate di essere coinvolte in una serie di recenti episodi dinamitardi, e di aver sequestrato una grande quantità di sostanze chimiche per fabbricare bombe. Il sovrintendente Li ha dichiarato durante un briefing che ieri sera la Polizia ha fatto irruzione e perquisito circa 22 luoghi e arrestato 12 uomini e cinque donne, di età compresa tra 21 e 53 anni, per il sospetto coinvolgimento in una serie di casi a gennaio e febbraio in cui sono state trovate bombe fatte in casa in luoghi come un ospedale, il valico di frontiera della baia di Shenzhen e la stazione ferroviaria di Lo Wu. (segue) (Cip)