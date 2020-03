Hong Kong: Polizia annuncia esercitazione antiterroristica su larga scala (3)

- "Durante il raid, la polizia ha sequestrato tre bombe semilavorate fatte in casa contenenti 1,5 chilogrammi di esplosivo, tre dispositivi che non sono stati collegati a dispositivi di controllo remoto e circa 2,6 tonnellate di sostanze chimiche che si ritiene siano state utilizzate per fabbricare bombe", ha spiegato Li. Il sovrintendente ha affermato che le persone coinvolte intendevano utilizzare gli esplosivi nelle attività pubbliche e che la loro fabbricazione e conservazione degli esplosivi e delle bombe semilavorate negli edifici commerciali è un atto estremamente irresponsabile che non tiene conto della sicurezza pubblica. Il sovrintendente Alick Bryce McWhirter, dell'Ufficio per la neutralizzazione degli ordigni esplosivi, ha dichiarato al briefing che nel raid la Polizia ha demolito "una grande fabbrica di bombe" e sequestrato quantità significative di esplosivi fatti in casa pronti per essere utilizzati. "Negli ultimi mesi abbiamo visto una serie di potenti esplosivi fatti in casa innescati da sofisticati dispositivi elettronici basati sul controllo radio", ha aggiunto il funzionario. (Cip)