Giappone: coronavirus, via libera dal governo a legge per emergenza nazionale (5)

- Le persone risultate positive al nuovo ceppo di coronavirus in Giappone sono oltre un migliaio. Lo ha annunciato alla fine della scorsa settimana il governo del premier Shinzo Abe, che ha adottato misure straordinarie nel tentativo di contenere la propagazione della Covid-19 entro le prossime due settimane, e di salvare le Olimpiadi in programma a Tokyo la prossima estate. Il bilancio dei contagi include anche le 706 persone risultate positive al virus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, rimasta in quarantena a Yokohama il mese scorso. Il bilancio dei decessi causati dal coronavirus in Giappone è attualmente di 12 persone, per la metà passeggeri della nave. Oggi le autorità giapponesi hanno segnalato un nuovo caso a Kyoto e uno nella prefettura di Yamaguchi, il primo nella regione di Chugoku, nel Giappone occidentale. L’Hokkaido è al momento primo tra le 47 prefetture giapponesi per numero di contagi. (segue) (Git)