Brasile: Bolsonaro negli Usa, "evitare ripetersi esperienza venezuelana"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha difeso la "lotta nel continente contro la sinistra" per evitare che si verifichino altre crisi politico istituzionali come quella in Venezuela. "E' necessario combattere affinché altri paesi del Sud America non vivano la stessa esperienza dei nostri fratelli venezuelani", ha affermato il capo di stato nel corso del suo intervento a un seminario che ha riunito imprenditori di Brasile e Stati Uniti oggi, 9 marzo, a Miami. L'evento cui ha partecipato il presidente, che ha riunito circa 350 uomini d'affari e autorità degli Stati Uniti e del Brasile, è stato promosso dall'Agenzia brasiliana per l'esportazione e la promozione degli investimenti (Apez) in collaborazione con il Ministero degli Esteri brasiliano. (segue) (Brb)