Brasile: Bolsonaro negli Usa, "evitare ripetersi esperienza venezuelana" (5)

- Bolsonaro, arrivato sabato sera in Florida, ha partecipato a una cena con l'omologo Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago. Per Trump, Bolsonaro "sta facendo un ottimo lavoro. Il Brasile lo ama e gli Stati Uniti lo amano. Abbiamo un'ottima relazione e aiutiamo sempre il Brasile. Probabilmente la relazione non è mai stata tanto forte", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Al termine del'incontro è stata rilasciata una nota congiunta ribadendo "l'appoggio dei rispettivi paesi alla democrazia nella regione, compreso l'appoggio al presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, e all'Assemblea nazionale democraticamente eletta, nel suo lavoro per ripristinare l'ordine costituzionale in Venezuela". I due leader, prosegue il comunicato, "hanno inoltre discusso dell'appoggio agli sforzi della Bolivia per la realizzazione di elezioni libere e giuste". Forti di un impegno congiunto a favore della pace e della prosperità in Medio Oriente, Bolsonaro ha inoltre "elogiato la visione degli Usa per una coesistenza pacifica tra lo stato di Israele e uno stato palestinese". (segue) (Brb)