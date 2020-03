Brasile: Bolsonaro negli Usa, "evitare ripetersi esperienza venezuelana" (6)

- I rappresentanti delle due "maggiori economie del continente" hanno quindi "dato istruzioni ai negoziatori" per "approfondire discussioni per un pacchetto bilaterale di commercio entro l'anno", strumento per intensificare la partnership economica. Trump ha ribadito l'appoggio della Casa Bianca per l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse). Le parti hanno insistito nel lavoro congiunto in "altre aree di cooperazione bilaterale", compresa la ricerca e lo sviluppo nell'area militare, oltre alla firma di un memorandum d'intesa che permette al paese amazzonico di aderire al "Growth in the America", strumento che Washington ha lanciato a fine 2019 per cercare di colmare la carenza di investimenti privati nella regione, causa di una forte debolezza nella crescita economica. Domani, martedì 10 marzo, Bolsonaro parteciperà all'apertura di una conferenza d'affari tra investitori di entrambi i paesi prima di spostarsi a Jacksonville, sempre in Florida, per visitare fabbrica della compagnia aerea Embraer. (Brb)