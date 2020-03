Coronavirus: Comune Civitavecchia, istituiti Centri operativi per emergenza

- Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, sentiti i colleghi di Allumiere, Santa Marinella e Tolfa, ha deciso di istituire il Centro operativo comunale (Coc) e il Centro operativo intercomunale (Coi) per l'emergenza nazionale da coronavirus Covid-19. Lo rende noto il Comune di Civitavecchia. Il Coc e il Coi, che sono coordinati da Valentino Arillo, hanno sede presso il Centro polifunzionale di Protezione civile di Civitavecchia, via Tarquinia. "La decisione - spiega il Comune - è arrivata al termine di una giornata caratterizzata da una serie di sopralluoghi in uffici comunali e luoghi pubblici per Ernesto Tedesco. Il Sindaco di Civitavecchia, accompagnato dal Vicesindaco Massimiliano Grasso, ha deciso di verificare personalmente il rispetto delle distanze minime per la profilassi da coronavirus sia nella sede centrale che nelle varie sedi dislocate, dall'anagrafe a Fiumaretta, dall'Autoparco alla Caserma Stegher, incontrando i dipendenti comunali e i vigili urbani. È stata l'occasione anche per una visita ai volontari di Protezione civile, coordinati da Valentino Arillo, operativi da giorni al numero 0766 19422, che dà informazioni a tutti i cittadini sull'emergenza da coronavirus e sui comportamenti da mantenere". (segue) (Com)