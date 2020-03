Coronavirus: Comune Civitavecchia, istituiti Centri operativi per emergenza (2)

- Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco lancia un nuovo appello: "Torno a dire che è necessario che si viva questo momento senza isterismi o panico, ma contribuendo con i propri comportamenti a mantenere la situazione sotto controllo. Anche al mercato, tra operatori e frequentatori che ho trovato particolarmente responsabili ho ripetuto che ci sono precise disposizioni di legge emanate a livello governativo e che vanno rispettate. Inoltre - aggiunge il sindaco -, mi corre l'obbligo di ripetere che chi può stare a casa, è bene che lo faccia ed è un meccanismo che dovrebbero comprendere anche i giovani. Anche per questo ho voluto estendere i miei sopralluoghi a locali, fast food e altri luoghi di ritrovo tradizionali: i nostri ragazzi non devono pensare di essere immuni, ma soprattutto devono ragionare sul fatto che possono essere essi stessi veicoli di contagio e in particolare per quelle categorie, come anziani o persone malate, che hanno maggiori rischi in questa fase. Il contagio va fermato e il Comune farà la sua parte", conclude Tedesco. (Com)