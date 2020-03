Asti: coronavirus, vietato entrare da porta anteriore su mezzi pubblici

- Nuove disposizioni per l’utilizzo del bus di Asp, l'azienda di trasporti pubblici di Asti, per far fronte all'emergenza coronavirus. Da oggi è vietato l’accesso dalla porta anteriore: l'utenza dovrà salire a bordo dei bus utilizzando la porta posteriore. A bordo dell’autobus gli utenti dovranno mantenere almeno un metro di distanza tra di loro. (Rpi)