Usa: coronavirus, due deputati repubblicani in quarantena entrati in contatto con Trump

- Due deputati repubblicani hanno avuto contatti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima di annunciare che stavano entrando in quarantena perché erano entrati in contatto con qualcuno a cui è stato diagnosticato il coronavirus. Il primo, Doug Collins della Georgia, ha stretto la mano a Trump la scorsa settimana. Il secondo, Matt Gaetz della Florida, ha volato su Air Force One con Trump. Sia Collins che Gaetz hanno dichiarato di volersi mettere volontariamente in quarantena perché hanno avuto contatti con una persona alla Conservative Political Action Conference nel Maryland alla fine di febbraio, a cui è stato diagnosticato il coronavirus. I deputati per ora non hanno avuto sintomi del virus.(Nys)