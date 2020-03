Coronavirus: Conte, tutta Italia diventa "zona protetta", adottate misure più forti

- Non ci sono più le "zone rosse", quelle maggiormente colpite dalla diffusione del Covid-19. L'Italia intera diventa "zona protetta". Le misure restrittive per combattere il coronavirus verranno estese su tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Sto per firmare un decreto che definiamo 'Io resto a casa' - ha detto il premier - e non ci sarà più una zona rossa ma l'Italia, un'Italia zona protetta". Conte ha esordito dicendo che il governo ha intenzione di "adottare misure ancora più forti e stringenti per contenere il virus e tutelare la salute dei cittadini". "Le nostre abitudini vanno cambiate - ha spiegato - e dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa. E lo dobbiamo fare subito". La decisione "giusta oggi è di restare a casa. ognuno deve fare la propria parte ed è per questo che da oggi varranno queste misure su tutta la penisola", ha precisato il presidente del Consiglio. Pertanto "saranno da evitare su tutto il territorio gli spostamenti, a meno di comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute". (segue) (Rin)