Coronavirus: Conte, tutta Italia diventa "zona protetta", adottate misure più forti (2)

- "Aggiungiamo in questo decreto anche il divieto di assembramento all'aperto e in luoghi pubblici", ha proseguito Conte. Per quel che riguarda la mobilità dei cittadini, Conte ha specificato che "non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici", in quanto è opportuno "consentire alle persone di andare a lavorare, con le dovute cautele". (segue) (Rin)