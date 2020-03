Coronavirus: Conte, tutta Italia diventa "zona protetta", adottate misure più forti (3)

- Il premier ha sottolineato: in questo contesto "non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e le gare. Penso al campionato di calcio. Dispiace dirlo ma tutti devono prenderne atto". "Queste misure", ha rilevato Conte al momento delle domande "sono nel Dpcm che sto per firmare ed entreranno in vigore domani mattina". (segue) (Rin)