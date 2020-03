Coronavirus: Conte, misure in vigore da domani mattina

- "Queste misure" per contenere in tutta Italia il coronavirus "sono nel Dpcm che sto per firmare ed entreranno in vigore domani mattina". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.(Rin)