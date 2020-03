Usa: borse, il coronavirus e il crollo del petrolio affondano Wall Street

- L’indice Dow Jones ha chiuso la seduta di lunedì 9 marzo in ribasso di 2.000 punti, segnando il suo giorno peggiore dal 2008, il periodo della grande crisi economica. A spingere i listini in rosso è da una parte l’angoscia per la diffusione del nuovo coronavirus, dall’altra una guerra dei prezzi del petrolio tra Russia e Arabia Saudita che ha fatto scendere il greggio del 20 per cento, a livelli che non si vedevano dal 1991. Il Dow ha perso 2.013,7 punti, -7,79 per cento, mentre Boeing, Apple, Goldman Sachs e Caterpillar hanno tolto al Dow di almeno 100 punti ciascuno. L'indice S&P 500 è precipitato del 7,6 per cento a 2.746,56, poiché gli investitori hanno punito i titoli finanziari e energetici. Le azioni energetiche dell'S&P 500, tra cui Exxon Mobil, Hess e Marathon Oil, hanno chiuso la giornata in ribasso di oltre il 20 per cento. Il Nasdaq è sceso del 7,29 per cento a fine giornata a 7.950,68 punti.(Nys)