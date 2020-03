Coronavirus: Conte, stop a manifestazioni sportive, anche campionato calcio

- In questo contesto "non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e le gare. Penso al campionato di calcio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. "Dispiace dirlo - ha aggiunto - ma tutti devono prenderene atto".(Rin)