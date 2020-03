Usa: mercati finanziari in rosso, gli investitori guardano ai Treasury

- Le turbolenze sui mercati finanziari innescate da una guerra dei prezzi del petrolio e dallo scoppio del coronavirus hanno portato i rendimenti dei titoli di Stato Usa ai minimi storici, mentre gli investitori cercavano sicurezza proprio in investimenti meno rischiosi. Il rendimento del Treasury decennale di riferimento si è attestato allo 0,501 per cento, secondo Tradeweb, in rialzo dallo 0,339 per cento della sezione precedente, ma in modo significativo rispetto alla precedente chiusura da record del 0,709 per cento di venerdì. Il rendimento dei buoni di stato Usa a 30 anni è sceso allo 0,938 per cento dall'1,216 per cento, il che implica che gli investitori sono abbastanza spaventati per il futuro a lungo termine da accettare un minimo interesse per tre decenni.(Nys)