Coronavirus: Conte, non prevista limitazione a trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda il trasporti "non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici. Dobbiamo consentire alle persone di andare a lavorare, con le dovute cautele. Al momento su questo non è prevista alcuna misura". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)