Brasile: apprezzamento record del dollaro sul real nonostante vendita riserve strategiche (2)

- L'indice principale della borsa brasiliana, Ibovespa, ha chiuso la sessione di oggi in calo del 12 per cento 85.935 punti base. L'indice è crollato già in apertura della sessione di oggi, 9 marzo, di oltre il 10 per cento, attivando l'interruzione delle negoziazioni in una giornata di panico nei mercati globali. La sessione è stata interrotta per 30 minuti. Alla ripresa delle negoziazioni l'indice non ha mostrato cenni di ripresa. Tra le azioni che hanno registrato maggiori perdite, trainando in basso l'Ibovespa, quelle della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che ha superato il -30 per cento. A causare il crollo le turbolenze sui mercati finanziari a causa del crollo dei prezzi del petrolio a causa della guerra economica tra Arabia Saudita e Russia, unite al timore di una recessione globale di fronte all'avanzata del coronavirus. (Brb)