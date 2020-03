Coronavirus: Conte, continueremo a controllare ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda gli effetti con l'estero a causa delle nuove misure per il contenimento del coronavirus "non cambia nulla. Gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stesse condizioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. "Continueremo a controllare l'ingresso in Italia per cautelarci", ha aggiunto. (Rin)