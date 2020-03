Coronavirus: Conte, governatori condividono estensione misure

- Sulla decisione di adottare le nuove misure in tutta l'Italia per contenere il coronavirus "abbiamo sentito anche i presidenti delle regioni e tutti hanno condiviso l'estensione di un unico regime di disciplina a tutta la penisola". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. "Ho sentito il presidente della Conferenza delle regioni, Bonaccini, per avere conferma del plauso delle Regioni", ha aggiunto. (Rin)