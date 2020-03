Coronavirus: Gelmini, bene restrizioni ma serve vademecum

- Serve un vademecum per spiegare le nuove misure contro il Covid-19. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Bene l’inasprimento delle restrizioni a tutta Italia, così come chiesto da Forza Italia - afferma -. Ma a Conte chiediamo chiarezza. Subito un vademecum per spiegare ai cittadini le regole d’ingaggio, cosa possono fare e cosa no. Basta con gli errori di comunicazione sul coronavirus". (Rin)