Usa: primarie, per due sondaggi Sanders molto staccato da Biden in Michigan

- Martedì 10 marzo si svolgeranno le primarie in diversi stati Usa, tra cui Idaho, Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota e Washington. Molto importante è lo stato del Michigan che nel 2016 andò a Trump con un vantaggio di 10.000 voti su oltre 5 milioni. Una vittoria dell’ex vicepresidente degli Usa, Joe Biden, potrebbe rappresentare un importante balzo in avanti per il candidato nei confronti del suo sfidante, Bernie Sanders. Nonostante la campagna aggressiva di Sanders, due sondaggi - uno di EPIC-MRA e uno della Monmouth University - citati dal Washington Post mostrano che l'ex vicepresidente Usa è in vantaggio: 51 a 27 per cento nel primo e 51 a 36 per cento nel secondo.(Nys)