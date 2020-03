Coronavirus: Conte, presentare false autocertificazioni spostamenti è reato

- Per quel che riguarda l'autocertificazione per gli spostamenti, alla luce delle nuove misure del governo per contrastare il coronavirus, "ricordo che le dichiarazioni rese devono essere veritiere perché ci fosse una falsa dichiarazione ci si espone ad un reato, la falsa autocertificazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Continueremo a controllare l'ingresso in Italia per cautelarci", ha aggiunto. (Rin)