Coronavirus: Conte, supercommisario? Serve coordinatore attrezzature sanitarie

- Sulla possibilità di un supercommissario per gestire l'emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato: "Stiamo pensando, ci sono aspetti della macchina organizzativa che vogliamo potenziare e siamo disponibili a usare ogni qualsiasi mezzo per raggiungere l'obiettivo. Faremo un intervento: voi lo chiamate un supercommissario ma nella macchina organizzativa io avverto l'opportunità di avere un coordinamento per l'approvvigionamento di macchinari e le attrezzature sanitarie". "E quello - ha aggiunto - potrebbe essere un ruolo che potrebbe affiancare il capo della Protezione civile". (Rin)