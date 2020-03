Coronavirus: Conte, attività didattiche sospese in tutta Italia fino al 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi ha annunciato che allargando a tutto il paese le misure previste per la Lombardia "automaticamente portiamo la sospensione delle attività didattiche, sia nelle scuole che nelle università, in tutta la penisola fino al tre aprile. In tutta Italia avremo la sospensione delle attività didattiche fino al tre aprile", ha concluso. (Rin)