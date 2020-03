Usa: coronavirus, Casa Bianca pronta a prendere misure fiscali

- I funzionari della Casa Bianca hanno in programma di presentare al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una lista di potenziali risposte di politica fiscale al coronavirus, mentre il virus si sta diffondendo in Usa. Lo scrive il Washington Post che cita due alti funzionari dell'amministrazione Trump. La decisione arriva in un momento molto difficile per l’economia globale, con i mercati finanziari che stanno chiudendo ai minimi del 2008. I funzionari dell'amministrazione Usa sono più preoccupati dalla possibilità che le persone non vengano pagate se vengono obbligate a restare nelle loro case durante un focolaio, ha detto un funzionario al “Washington Post”, aggiungendo che la Casa Bianca sta cercando di trovare il modo più efficace per aiutare quelle persone. Altre opzioni includono il ritardo nel pagamento di alcune imposte per alcune aziende. Il presidente Trump sarà informato dopo il suo ritorno a Washington da Mar-a-Lago, il suo resort privato in Florida, dove ha incontrato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e partecipato a eventi di raccolta fondi.(Nys)