Trasporto aereo: AdR, anche nel 2019 Fiumicino miglior aeroporto d'Europa (3)

- "Il risultato raggiunto – ha dichiarato l'amministratore delegato di AdR Ugo de Carolis - dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza nella qualità erogata ai passeggeri dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. Si tratta di un record storico, frutto di investimenti che hanno visto impegnata la società di gestione AdR, insieme all'intera comunità aeroportuale. Ora l'obiettivo è superare questi risultati raggiunti grazie alle nuove tecnologie e a servizi innovativi. Prossimamente inaugureremo una nuova area di imbarco in grado di accogliere 13 nuovi gate dotati di loading bridge, 10 gate remoti e un'area commerciale con il meglio del made in Italy che aumenterà ancora di più il comfort dei passeggeri del principale aeroporto italiano". (Com)