Vietnam: coronavirus, Adb prevede calo del Pil dello 0,41 per cento

- Il Vietnam dovrebbe perdere lo 0,41 per cento del prodotto interno lordo quest’anno a causa del coronavirus, questa la stima della Banca asiatica di sviluppo (Adb). Il danno previsto per l’economia è inferiore rispetto a quello previsto per altre economie asiatiche: Taiwan (0,44 per cento), Singapore (0,57), Mongolia (0,74), Cina (0,76), Hong Kong (0,85 per cent), Thailandia (1,11), Cambogia (1,59) e Maldive (2,05). L’epidemia dovrebbe influire sull’economia del Vietnam attraverso il calo dei consumi in Cina e in altri paesi, la riduzione degli investimenti, il minore afflusso di turisti, interruzioni nella catena di produzione, effetti sulla salute e la sanità. I casi di Covid-19 in Vietnam sono trenta, ma il paese risente molto dell’epidemia in Cina, suo principale partner commerciale. (segue) (Fim)