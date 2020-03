Vietnam: coronavirus, Adb prevede calo del Pil dello 0,41 per cento (2)

- Le compagnie aeree vietnamite hanno registrato un calo significativo del numero di passeggeri a febbraio a causa dell’epidemia di coronavirus: secondo l’Autorità per l’aviazione civile del Vietnam (Caav), i vettori nazionali hanno trasportato 3,7 milioni di passeggeri, con un calo del 13,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero dei passeggeri internazionali è diminuito del 39,5 per cento, scendendo a 870 mila, mentre quello dei passeggeri domestici dello 0,7 per cento, a 2,8 milioni. Le compagnie vietnamite Vietnam Airlines, Vietjet e Jetstar Pacific e quelle cinesi hanno cancellato 80 voli al giorno tra Vietnam e Cina. Solo Vietnam Airlines ha annullato mille voli da e per la Cina, con un danno stimato in circa 250 miliardi di dong (9,9 milioni di euro) a settimana. Il numero di arrivi e partenze negli aeroporti vietnamiti è sceso dell’11,6 per cento, a 8,1 milioni, con 2,4 milioni di passeggeri internazionali, in calo del 29,8 per cento, e 5,7 milioni di passeggeri domestici, in calo dello 0,7 per cento. (segue) (Fim)