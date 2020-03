Vietnam: coronavirus, Adb prevede calo del Pil dello 0,41 per cento (3)

- Per quanto riguarda le prospettive, l’Autorità per l’aviazione civile del Vietnam ha ipotizzato tre scenari: in quello migliore, con la fine dell’emergenza ad aprile, il numero dei passeggeri delle compagnie vietnamite potrebbe salire dell’1,1 per cento; in uno scenario intermedio, con il protrarsi dell’emergenza fino a giugno, ci sarebbe una flessione del 5,7 per cento; in quello peggiore, col perdurare della crisi fino ad agosto, il calo potrebbe arrivare al 17,2 per cento. L’Airports Corporation of Vietnam (Acv), società pubblica che gestisce 21 aeroporti civili nel paese, otto dei quali internazionali, ha già corretto al ribasso le previsioni sui profitti di quest’anno: Avc si aspetta un utile di 1.700 miliardi di dong (67,7 milioni di euro circa) contro gli 8.300 miliardi di dong (330 milioni di euro circa) dell’anno scorso. La rete aeroportuale dovrebbe registrare un calo di 35 milioni di passeggeri. (Fim)