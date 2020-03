Speciale energia: alla ricerca di una soluzione efficiente e sostenibile per le scorie nucleari

- Il problema della gestione delle scorie nucleari in Spagna è complesso e politicamente ingrato, ma è anche una questione seria e inevitabile che deve essere risolta al più presto e nel modo più efficiente possibile e con costi ragionevoli. Lo scrive il quotidiano "Cinco Dias" in un editoriale che affronta il problema della gestione dei rifiuti degli impianti nucleari. Un intervento è più che mai ora necessario dopo che il deposito temporaneo centralizzato (Atc) di scorie nucleari che Enresa, la società pubblica che gestisce i rifiuti radioattivi, progettava di costruire a Villar de Cañas (Cuenca), molto probabilmente non vedrà la luce. Nell'ambito del nuovo piano di rifiuti radioattivi, Enresa sta studiando due possibili soluzioni per sostituirlo: costruire tre depositi di distribuzione temporanei (Atd), oppure mantenere il modello degli attuali singoli magazzini temporanei (Ati), che hanno praticamente tutti gli impianti, ma che vanno migliorati. Al momento, e poiché entrambi i modelli hanno vantaggi e svantaggi non trascurabili, né Enresa né il governo hanno optato per una soluzione. (Res)